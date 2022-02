In Grünstadt haben die Schwimmer des TV Bad Bergzabern mit dem Klassenerhalt in der Landesliga die Hausaufgaben erfüllt. 14.591 Punkte waren gut für den fünften Platz.

Die 15.000-Punktegrenze wurde verfehlt. Ein Zucken vor dem Startsignal beim Start gilt als Frühstart. Paul Eckelmann. Jahrgang 2003, musste nur wenige Minuten nach seinem Rennen über 100 Meter Freistil mit neuer Bestzeit von 0:55,31 Minuten „nachschwimmen“ und büßte 160 Zähler ein. Durch die Disqualifikation wurden Umstellungen notwendig, wodurch zusätzlich 250 Punkte in der Endabrechnung fehlten.

Das beste Ergebnis

Eckelmann steuerte 1702 Punkte in vier Rennen zum Mannschaftsergebnis bei. 3045 Punkte in fünf Rennen erreicht Jonas Seutemann (2000), der über 100 Meter Brust in 1:02,12 Minuten das beste Ergebnis aller Teilnehmer aller Ligen in Rheinland-Pfalz an diesem Wochenende erzielte.

2527 Punkte trug Florian Nehring (2004) zum Mannschaftsergebnis bei. Eine sichere Bank war Christian Roder (1990) mit 2363 Zählern aus fünf Rennen. Befreit vom Druck durch das schriftliche Abitur erkämpfte Niklas Seutemann (2002) 2274 Zähler. Robert Cristian (2005) überzeugte bei seiner Feuertaufe mit fünf Bestzeiten und 1261 Punkten. Henrik Hamm (1997) und Milian Marz (2008) hatten jeweils zwei starke Einsätze.

Marco Gast vermisst

Besonders auf den langen Kraulstrecken wurde Marco Gast vermisst, der mit bisher unerreichten Vereinsrekorden ein Garant für den Aufstieg in die Landesliga im Jahr 2019 war. Ein Blitztrip aus Spanien, wo er im Februar ein Auslandssemester angefangen hat, wäre wohl kein unüberwindbares Hindernis gewesen, wohl aber die Nachwirkungen einer Corona-Erkrankung.

Nicht am Start waren die TVB-Damen. Nach der langen Schließung der Schwimmbäder haben sechs von acht Schwimmerinnen den Verein verlassen oder aufgehört, sodass der Verein auf den Start in der Verbandsliga verzichtete. Ein Neuanfang in der Bezirksliga ist erst nach einem Jahr Zwangspause möglich.