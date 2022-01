Dem südpfälzischen Basketball-Regionalligisten TV Bad Bergzabern standen jeweils nur fünf Stammspieler bei den Aufgaben in Mainz (95:73-Sieg) und Lich (84:122-Niederlage) zur Verfügung. Am Samstag spitzt sich die Situation weiter zu.

Im Heimspiel gegen die TS Frankfurt-Griesheim (18 Uhr) steht nicht einmal mehr die halbe Mannschaft zur Verfügung. Was ist passiert vor dem Schlüsselspiel gegen das sieglose Schlusslicht? Das Positive vorweg: Martin Langenfeld wartet weiter auf Nachwuchs.

Sollte nicht just am Spieltag die Geburt anstehen, wird der TVB-Regisseur in der Halle sein und die Mannschaft im Kampf um den Klassenverbleib unterstützen. Das anstehende Match und die dann folgenden Partien in Nieder-Olm und gegen den ASC Mainz haben Schlüsselcharakter. Siege sind wichtig, will man nicht noch einmal in den „Abstiegsstrudel“ gelangen. Sicher scheint – Stand Mitte der Woche – nur der Einsatz der Stammspieler Jan Wroblewski und Timo Tübel zu sein. Im schlimmsten Fall könnte das so sein, bestätigt das Trainer Eric Marschke.

Bandscheibenvorfall beim Topscorer?

Leonard Laxa erhielt bei Untersuchungen keine Entwarnung. Wie Marschke informiert, besteht dessen Sportverbot nach der Covid-19-Infektion noch. Das Training konnte der Leistungsträger noch nicht aufnehmen. Eric Bergmann knickte im letzten Spiel vor Weihnachten mit dem Sprunggelenk um. Bänderriss. Nach vier Wochen Zwangspause ist der Leistungsträger wieder leicht ins Training eingestiegen. Sein Comeback ist für den 30. Januar in Nieder-Olm geplant. Zu allem Überfluss meldete sich Topscorer Jeremy Black am Montag für das Training ab. Starke Schmerzen und Verdacht eines Bandscheibenvorfalls haben mehrere Arzttermine und eine MRT-Untersuchung ausgelöst. Das Untersuchungsergebnis ist noch offen – auflaufen kann der Amerikaner mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht.

Am Samstag wird ein weiteres Ass aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung stehen: Ex-Zweitliga-Spieler Aaron Schmitz. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Zwei-Meter-Mann Philipp Behrendt. Wegen einer Erkältung musste er im Training passen. Marschke hofft auf dessen Einsatz. Griesheim bringt mit dem 2,25-Meter-Mann Dejan Perkovic den größten Basketballer der Liga mit.

Marschke eventuell der achte Mann

Selbst wenn Langenfeld und Behrendt spielen, stehen nur vier von zehn Stammspielern zur Verfügung. Zu wenige, um überhaupt das Match anpfeifen zu können. Philipp Rudolf und Fabrice Kretschmer aus der zweiten TVB-Mannschaft hat der TVB in die erste Mannschaft umgemeldet. Jugendspieler Henry Heise könnte wieder eine weitere Ergänzungsoption sein. Zusätzlich wird Eric Marschke selbst das Trikot überstreifen. Am vergangenen Samstag stand er drei Minuten in Lich auf dem Feld.