Mal trainieren sie, mal nicht. Mal spielen sie, mal nicht. Vorige Woche war wieder Zwangspause angesagt: Corona beim Gegner. Wenn alles gut geht, hat der TV Bad Bergzabern am Sonntag ein Heimspiel. Gegner zum Rückrundenauftakt in der 2. Regionalliga-Südwest ist der TV Langen II.

Das Tabellenbild zum Vorrundenabschluss sieht „wild“ aus in der 2. Basketball-Regionalliga Südwest. Am Sonntag erwartet der TV Bad Bergzabern den Tabellenvierten TV Langen II (16 Uhr, VG-Halle).

Die Geschichte zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Mal spielen sie, mal nicht. Tabellenführer Lich Basketball hat alle elf Partien gespielt, ebenso die abstiegsbedrohte SG Weiterstadt und der TVB-Tabellennachbar DJK Nieder-Olm. Bergzaberns Basketballer haben aber vier Spiele weniger auf dem Konto als die Rheinhessen. Mit sechs Pluspunkten gleichauf: der TVB als Tabellenachter und die dahinter folgenden Gladiators Trier II, SG TV Dürkheim/BI Speyer und Weiterstadt. Aber während die Südpfälzer erst viermal das Nachsehen hatten, haben Trier und Bad Dürkheim schon siebenmal verloren. Weiterstadt hat sogar schon acht Niederlagen kassiert.

Bonusprogramm im neuen Jahr

Auf den ersten Blick zählt Bergzaberns Mannschaft um Headcoach Eric Marschke mit sechs anderen Mannschaften zu den Abstiegskandidaten. Aber sie hat ein „Bonusprogramm“ von mindestens drei, teils sogar von vier Nachholpartien gegenüber der Konkurrenz.

Marschke passte die jüngste Spielabsage nicht: „Wir hatten eine gute Trainingswoche, wollten unbedingt in Trier spielen. Und dann kam am Freitag die Absage. Das frustete. Wie schon so oft zuvor. Schon wieder ein Spielausfall. Noch eine Begegnung mehr im Rückstand.“

Pfalzderby unter der Woche?

Bei den aktuellen Corona-Rahmenbedingungen gab es keine andere Wahl. Der TVB hatte sich für eine Saisonunterbrechung ausgesprochen. Der Vorstand des Basketballverbandes Rheinland-Pfalz, dem Marschke als Lehrwart angehört, entschied aber mehrheitlich für die Fortführung des Spielbetriebs.

„Von den insgesamt vier ausgefallen Spielen sind erst zwei neu terminiert. Das Auswärtsspiel am 8. Januar in Mainz und das Heimspiel gegen Titelanwärter TuS Makkabi Frankfurt am Fastnachtswochenende Ende Februar“, sagt Marschke. „Das Unbefriedigende ist, dass vom 8. Januar bis Anfang April zum großen Top-Four-Finale um den Rheinland-Pfalz-Pokal bereits jedes Wochenende ein Spiel stattfindet und immer noch die beiden Partien in Bad Dürkheim und Trier neu angesetzt werden müssen.“ Spielleiter Marco Marzi habe nochmals klar seinen Wunsch ausgedrückt, das Pfalzderby unter der Woche zu spielen. In Trier könne Bergzabern nicht unter der Woche antreten: „Wir sind ja keine Profis, haben einen Beruf und spielen Basketball in unserer Freizeit.“

Die Korbschützen

Mit einem Sieg am Sonntag wollen die TVB-Cracks ein völlig „zerrupftes“ Basketballjahr erfolgreich abschließen. Der TV Langen II hat zehnmal gespielt und sechsmal gewonnen.

Die Korbschützen des TV Bad Bergzabern (nach sieben von 22 Spielen): Martin Langenfeld (128 Punkte), Jeremy Black (98), Philipp Behrendt (77), Jan Wroblewski (70), Eric Bergmann (51), Timo Tübel (37), Chris Adam (24), Roland Leidag (24), Leonard Laxa (20), Aaron Schmitz (19).