Überraschung an der Knittelsheimer Ottostraße: Der gastgebende Bezirksligist wirft den Landesligisten SV Viktoria Herxheim mit 2:0 (0:0) nach Verlängerung aus dem Fußball-Verbandspokal und zieht in die dritte Runde ein. Die Tore erzielten Florian Richter und der eingewechselte Michael Schenfeld in der zweiten Hälfte der Verlängerung.

Es war eine umkämpfte Partie, die von der Spannung lebte. Unter den 350 Zuschauern war Nathalie Zedler. Die 33-jährige Bellheimerin war den ganzen Tag auf dem Sportgelände – als Trainerin und Mitorganisatorin eines Fußballcamps für Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren. Dabei waren auch Leon Hoffmann und Moritz Reuther von den A-Junioren des FSV Mainz 05.

Zedler coacht mit Siggi Hirschel die Frauen des Vereins und die E-Junioren. Die Lehrerin für Mathematik und Französisch an der Realschule plus in Maxdorf kam 2014 vom FFV Fortuna Göcklingen zum TuS. Nach einer zweiten schweren Kreuzbandverletzung erwarb sie die Trainer-C-Lizenz. Die stellvertretende Jugendleiterin schätzt das familiäre Umfeld und den Zusammenhalt bei den Gelb-Schwarzen: „Hier kennt jeder jeden und alle Mannschaften haben den gleichen Stellenwert.“

Vor der Pause zu wenig Tempo

Vor dem Pokalspiel hoffte sie, dass die Schnelligkeit von Flo Richter zur Entfaltung kommen wird. Sie sah in der ersten Hälfte eine leicht überlegene Gastmannschaft, die mehr Ballbesitz hatte. Doch Knittelsheim stand kompakt und ließ zwischen Abwehrkette und Mittelfeldlinie wenig Raum. Der Viktoria fehlte die zündende Idee im Spiel nach vorne, sie bekam kein Tempo in ihre Aktionen. Zahlreiche lange Bälle wurden zur sicheren Beute des starken TuS-Innenverteidigers Timo Behling. Das Geschehen spielte sich meist zwischen den Strafräumen ab.

Zedlers Pausenfazit: „Wir waren zu Beginn etwas nervös. Dann sind wir gut ins Spiel gekommen, hatten in der Vorwärtsbewegung kein Glück. Doch ich bin sicher, wir machen noch ein Tor.“

Viktoria vergibt ihre Möglichkeiten

Nach dem Wechsel häuften sich die Zweikämpfe, das Spiel nahm Fahrt auf. Die Viktoria hatte zwei gute Möglichkeiten. Andre Nenning traf per Seitfallzieher nach Flanke von Fabian Clever den Pfosten (65.), Andelo Srzentic lief allein aufs Tor zu und scheiterte am herausgeeilten TuS-Keeper Lasse Wittke. Die größte TuS-Chance vergab Florian Richter, nach Zuspiel des glänzend aufgelegten Luca Covello zielte er über das Tor. In der 85. Minute hatten die Platzherren Glück, nach einer Attacke von Luca Pezzetta an Alexander Schulz hätte Referee Dorian Volker Schurer auch auf Strafstoß entscheiden können.

Die Entscheidung

Das 1:0 in der 110. Minute bekamen die wenigsten Zuschauer mit, weil außerhalb des Sportgeländes gerade Pyrotechnik gezündet worden war. Jan Schick warf zu Florian Richter ein, der an der Torauslinie stand. Mit einer geschickten Drehung setzte er sich gegen seinen Gegenspieler durch und traf mit dem rechten Fuß ins lange Eck. Sieben Minuten später sorgte Joker Michael Schenfeld für die Entscheidung. Er traf nach einem Zuspiel von Florian Schmidt per Flachschuss zum 2:0.

Herxheims Coach Jens Bodemer war nicht da. Er machte Urlaub in St. Peter-Ording mit einem Abstecher nach Hamburg zum südpfälzischen HSV-Cotrainer Julian Hübner. Cotrainer Christoph Bauer vertrat ihn. Seine Manöverkritik: „Wir hatten uns auf einen heißen Fight eingestellt, den haben wir bekommen. Uns ist es nicht gelungen, in die gefährlichen Zonen vorzudringen. Heute ärgern wir uns. Doch ab Montag gilt die Konzentration dem Saisonauftakt gegen Schifferstadt am Freitag.“

Knittelsheims Trainer Simon Hartenstein zog vor seiner Mannschaft den Hut: „In der ersten Viertelstunde haben wir uns schwergetan. Doch dann war es ein ausgeglichenes Spiel, das wir letztlich verdient für uns entschieden haben.“