Am Donnerstag holte der TuS Knittelsheim in einem wilden Spiel ein 2:2 beim FC Lustadt. Am Sonntag wartet wieder ein besondere Partie in der Fußball-Bezirksliga. Beim Knittelsheimer Gegner SV Minfeld gibt es einige mit TuS-Vergangenheit. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Gerade mal 1:18 Minuten waren am Donnerstag gespielt, da jubelte der FCL. Linksangreifer Michael Dambach zimmerte das Leder aus 23 Metern volley ins Tordreieck. Knittelsheim war geschockt, musste schon in