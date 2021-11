Die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bezirksliga ist der TuS Knittelsheim. Das Team von Trainer Simon Hartenstein feierte vier Siege in Serie. Beim 7:0 am Sonntag gegen Hochstadt traf Tim Heene fünfmal. Was meint der Erfolgstrainer vor dem Spiel am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den VfB Haßloch?

Herr Hartenstein, inzwischen fallen die Siege deutlich aus. Was hat sich im Team verändert, das nun sogar stabiler dasteht als Topfavorit Jockgrim mit Ihrem Vorgänger Kevin Konz?

Wir machen einfach unsere Arbeit. Die Mannschaft ist nie zufrieden, das leben wir in jedem Training und in jedem Spiel. Die Jungs haben einfach Bock zu kicken. Die Tabelle spielt überhaupt keine Rolle. Gedanklich sind wie genau so wie zu Rundenbeginn auch unterwegs. Jockgrim ist aber noch ein anderes Kaliber.

Tim Heene trifft alle 64 Minuten ins Tor. Ist er das Puzzleteil, das ein Mittelfeldteam zu einem Topteam macht?

Nein. Er ist eines von vielen Rädchen, die ineinandergreifen. Er lebt auch von seinen Mitspielern. Das Duo Florian Richter/Heene hat sich gefunden. Er bringt viel Qualität mit, aber wir als Mannschaft schaffen es, diese Qualität von allen Spielern auf den Platz zu bringen. Er hat zuvor eine andere Art Fußball gespielt und sich angepasst. Diese Integration war schon hervorragend.

Der VfB Haßloch kämpft noch um einen Platz in der Aufstiegsrunde. Was erwarten Sie?

Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. So war das zuletzt immer. Wir haben Respekt, aber auch unfassbar viel Lust auf das Spiel. Ich erwarte einen eher auf Konter ausgerichteten Gegner, der seine flinken Spieler einsetzen will. Der VfB hat viel individuelle Qualität, ist spielstark und weiß, was er mit dem Ball am Fuß zu tun hat. Unsere Gegner standen zuletzt alle etwas tiefer, aber wir haben ein gutes Verständnis für die Spielsituationen entwickelt.