Fußball-Bezirksligist TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen und sein mit acht Treffern erfolgreichster Torjäger gehen getrennte Wege. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen dem im Sommer vom SV Mörlheim gekommenen Yannik Müller und der TuS-Vereinsführung am Montagabend.

Müller stand beim 1:6 am Wochenende gegen Jockgrim nicht mehr im Kader. Der Spieler habe um eine beruflich bedingte Auszeit gebeten, teilte Spielertrainer Tim Kiefer auf Nachfrage mit. „Wir sind am Montag überfahren worden von seiner eigenen Unzufriedenheit mit der Situation und seinem Wunsch, in dieser Runde nicht mehr für den TuS spielen und im Winter einen Wechsel anstreben zu wollen“, erklärte TuS-Spielleiter Sebastian Weisenberger. Müller war für die RHEINPFALZ nicht zu erreichen.

Der TuS Frankweiler ist ohnehin sportlich aus dem Tritt gekommen. Zuletzt setzte es fünf teils heftige Pleiten am Stück. „Grund ist die schwache Trainingsbeteiligung. Ich konnte in den elf Spielen noch nie zweimal am Stück die gleiche Viererkette auflaufen lassen“, klagt Kiefer. Er hofft, dass die Mannschaft nun wieder den Fokus auf die wichtigen Spiele legen kann, um so zu punkten wie in den ersten vier Saisonspielen. Da mischte der TuS ganz vorne mit. Nächste Chance: am Sonntag, 15 Uhr, beim VfB Haßloch.