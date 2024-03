In rund drei Monaten wird die Fußball-Europameisterschaft angepfiffen. Hunderttausende werden auch in Stuttgart erwartet. Aber es geht nicht nur um Fußball, sagt EM-Turnierchef Philipp Lahm.

Stuttgart (dpa/lsw) - Knapp drei Monate vor Beginn der Europameisterschaft in Deutschland sieht Turnierchef Philipp Lahm einen Wert des Turniers weit über den Fußball hinaus. «Vor allem in der jetzigen Zeit ist es nötiger denn je, dass die Menschen wieder zusammenkommen», sagte der frühere Weltmeister am Mittwoch in Stuttgart, einem der zehn Austragungsorte der EM von Mitte Juni an.

«Es ist wichtig, dass wir gemeinsam wieder feiern, dass wir wieder an unsere Stärken glauben und dass wir auch wieder schätzen, was für ein Glück es ist, in Freiheit und in einem vereinten Europa zu leben.» Der Fußball sei ein Mosaikstein, er könne seinen Teil zu mehr Gemeinschaft, mehr Zusammenhalt und Aufbruchstimmung leisten.

Auch die deutsche Nationalelf könne dazu beitragen, dass die EM für die Menschen in Deutschland ein «Sommermärchen» werde wie die WM 2006. «Mir wurde damals bewusst, dass das mehr als Fußball war», sagte Lahm, der bei diesem Turnier Teil des Teams war. «Wir und auch die Welt haben uns als Land neu kennengelernt, wir konnten die Fahne wieder frei schwenken. Dessen müssen sich die Spieler bewusst sein und das aufsaugen. Aber wir sind alle gefragt.»

Im Stuttgarter Stadion sollen während der EM (14.6. bis 14.7.) insgesamt fünf Spiele stattfinden: vier Vorrunden-Partien und ein Viertelfinale. Das erste Gruppenspiel zwischen Slowenien und Dänemark ist für den 16. Juni angesetzt, drei Tage später trifft Gastgeber Deutschland auf Ungarn. Das Finale der EM wird am 14. Juli in Berlin angepfiffen.