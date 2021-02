Wenn es schon nicht in der Halle geht, dann wenigstens mit Videokonferenzen in den Wohnzimmern üben. Die drei Leistungsturnerinnen Ann-Sophie Obermayer, Lena Kolbenschlag und Viktoria Paul geben 15 jungen Turnerinnen der Jahrgänge 2012 bis 2015 des TV Wörth einmal in der Woche eine Stunde lang Anweisungen. Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer werden trainiert. Auch turnerische Elemente für Boden und Balken sind dabei. „Was halt im Wohnzimmer klappt“, meinen die Trainerinnen. Sie machen die Übungen vor und korrigieren ihre kleinen Schützlinge. Ilvy Knittel ist in den Landeskader aufgerückt, Clara Heck Gallego, Tamina Keller und Marie-Sophie Biank sind im pfälzischen E-Kader. „Keins der Mädchen ist bisher ausgestiegen, alle sind bei der Stange geblieben“, freuen sich die drei Trainerinnen.