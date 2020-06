Turnvereine in der Südpfalz sind erleichtert, dass sie wieder an den Geräten trainieren können, die üblicherweise in Hallen stehen. Was ist nun los in Edenkoben, Landau und Wörth? Es gibt unterschiedliche Ansätze.

Die Südpfälzer Turnvereine sind fast alle in die Hallen zurückgekehrt. „Natürlich unter besonderen Auflagen. Aber Hauptsache wieder in die Halle,“ wie Nachwuchstrainer und Turner Markus Schwöbel aus Edenkoben feststellt. In Landau geht es nächste Woche in die neue Halle. „Diese Woche beenden wir jetzt noch das Outdoorprogramm mit dem Sportabzeichen und erledigen die letzten Renovierungen im alten Turnerjugendheim, dann geht es wieder zurück“, erzählt Samuel Soffel, Abteilungsleiter Turnen im ASV Landau.

In Wörth wurde erst mit Zoom und Online Challenges trainiert, dann gab es einige Outdooreinheiten im Stadion. „Aktuell sind wir mit der Wettkampfgruppe in der Halle. Reduzierte Trainingszeiten und kleine Gruppen am Gerät. Wir freuen uns vor allem, dass alle noch dabei sind und die Trainingsstände besser sind als gedacht“, so Isabell Schindler, die mit ihrer Schwester Stefanie Istanbullu die PTB-Turnschule in Wörth leitet. Die erfolgreiche Turnerin Janina Shala der Wörther Turnschule, vergangenes Jahr Teilnehmerin am Deutschland-Cup und Bundespokal, freut sich: „Endlich geht es wieder in die Halle. Ich will die Zeit nutzen, um den Tsukahra am Sprung zu lernen“, sagt die 14-Jährige zuversichtlich.

Es hängt noch an Details

„Es ist alles ein bisschen eingeschränkter, aber ich habe es einfach mega vermisst, in der Gruppe zu trainieren. Daheim ist es dann doch schwer, sich zu motivieren. Es ist wieder Zeit geworden für die Halle“, stimmt der 16-jährige Luca Sittinger aus Hatzenbühl zu.

„Bei uns hängt es leider noch an einigen Details im Hygienekonzept. Wir liefern und hoffen, dass wir Freitag in die Halle dürfen, nachdem wir uns mit kleinen Krafteinheiten im Stadion fit gehalten haben“, schaut Trainer Herrmann Jäger beim TV Bad Bergzabern hoffnungsvoll nach vorne.

Unterschiedliche Modelle

Die Vereine haben unterschiedliche Modelle. In Edenkoben sieht man einen breiten Aufbau. Eine Hälfte macht Kraft und Grundlagen, die anderen sind alleine zehn bis 15 Minuten am Gerät. „So schaffen wir 40 Kinder pro Tag in zwei Gruppen. Unser breit aufgestelltes Trainerteam hilft uns, den Betreuungsschlüssel zusammenzukriegen“, so Schwöbel.

Egal ob Jungs oder Mädchen, egal ob jung oder alt, hier hilft jeder jedem. „Vermutlich ist das Training so intensiver als zuvor“, scherzt Alica Santangelo und erzählt grinsend: „Normalerweise wird mehr geschwätzt.“

Alle freuen sich, sich wiederzusehen. Die Stimmung in der Halle könnte kaum besser sein, hat man den Eindruck. Wären nicht überall Flaschen mit Desinfektionsmittel und Absperrungen, man könnte glatt meinen, es handelt sich um ein Training wie vor Corona.

Ein Stück Normalität

Am Endes, die Muskeln waren dann doch etwas eingerostet und die Kraft lässt eher nach, schallt wie auf Kommando „Stand up for the Champions“ aus der Musikbox. Jarod Knittel, frisch lizenzierter C-Trainer, joggt zur Box und dreht sie auf, die ersten Turner Stimmen in die Hymne ein. Ein Ruck geht noch mal durch alle Athleten und überall sieht man lachende Gesichter. Die Hallenöffnung tut den Kindern und Jugendlichen offensichtlich gut. Ein Stück Normalität in dieser anspruchsvollen Zeit.