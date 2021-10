In der Fußball-A-Klasse Südpfalz hat sich in der Staffel Ost der SV Herxheim II auf den zweiten Platz vorgearbeitet. In der Staffel West übernahm die SG Klingenmünster/Göcklingen wieder die Tabellenführung.

Staffel Ost

SV Herxheim II – SV Rülzheim II 7:1. Gegen den Vorletzten hatten die Herxheimer leichtes Spiel. Vor 100 Zuschauern fielen die Tore wie folgt: 1:0 Sebastian Trapp (17.), 2:0 Yannik Klein (42., Foulelfmeter), 3:0 Frederik Bayer (46, aus 28 Metern in den Winkel), 4:0 Patrick Stieber (48.), 5:0 Trapp (57.), 5:1 Marcel Stubenrauch (62.), 6:1 Sandro Wetzka (68.), 7:1 Trapp (85.).

FV Neuburg – FC Bavaria Wörth 1:2. Im Kerwespiel vor 250 Zuschauern legte Maximilian Dammer mit dem 0:1 den Grundstein zum Wörther Sieg (17.). Einen Freistoß nutzte Eugen Galkin zum 0:2 (63.). Mehr als der Anschlusstreffer von Pascal Boudgoust (77., Freistoß in den Winkel) war für die Neuburger nicht mehr drin. Einige Aufregung gab es wegen Kreislaufproblemen des Wörther Keepers. Ein Krankenwagen war im Einsatz.

VfR Sondernheim – FVP Maximiliansau 4:1. 90 Zuschauer sahen einen guten Start der Maximiliansauer, sie gingen durch Lars Schoch in der 28. Minute in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel konnte Can Sari mit einem abgefälschten Schuss ausgleichen. Die Wende im Spiel schafften Sebastian Horga (63./77.) und Manuel Morio (80., aus 30 Metern in den Winkel). Platzverweise quittierten Jannik Schlindwein (21., FVP) und Alexandr Charonov (50., VfR).

SV Hatzenbühl – SVO Rheinzabern 2:1. Rudelbildung, Rangeleien zwischen Spielern und ein mit Armbruch verletzter älterer Zuschauer sind ein Indiz, dass es turbulent zuging. Rheinzabern ging durch Justin Müller in Führung (43.). Einen Freistoß aus 20 Metern setzte Louis Hoffmann zum 1:1 ins Netz (47). Der kurz zuvor eingewechselte A-Jugendspieler Luis Fernando Brescher machte mit einem Schuss aus 18 Metern den ersten Sieg für die Hatzenbühler perfekt (83.). Platzverweise quittierten in der Schlussphase die Hatzenbühler Mirco Jungherr und Steven Knoblauch.

Staffel West

SV Landau West – FSV Freimersheim verlegt. In beiderseitigem Einverständnis wurde die Partie auf den 28. Oktober verlegt. Laut Landau West hatten die Freimersheimer wegen personeller Probleme um eine Verlegung der Partie gebeten.

Spfr Dierbach – SG Klingenmünster/Göcklingen 1:4. Der neue Tabellenführer musste vor 120 Zuschauern einen frühen Rückstand durch Philipp Hinrichs (2., Vorlage von Sascha Müller) wettmachen. Doch Felix Moch (5.. nach Alleingang) und Eric Heidenreich (21., Abstauber) stellten die Weichen auf Sieg. Klingenmünster konnte sich in der 35. Minute sogar den Luxus erlauben, einen Strafstoß ungenutzt zu lassen. Kai-Lukas Bressler ließ das 1:3 und 1:4 folgen. Dierbachs Kevin Simon quittierte in der 40. Minute Gelb-Rot.

SG Rohrbach/Impflingen – TSV Billigheim/Ingenheim II 1:3. Fast Freundschaftsspielcharakter hatte die Begegnung vor 150 Zuschauern. Die SG musste nach einem Abwehrfehler das 0:1 durch Martial van Wesemael verdauen (15.). Nach dem Ausgleich von Oliver Baljatz (42.) nach einem Patzer der TSV-Abwehr bekam Rohrbach Aufwind und steuerte nach Kontertreffern von Maximilian Winternitz (84.) und Thorsten Schmitt (90.+3) einem sicheren Sieg entgegen.