Bei Kontrollen im Zuge der Messe «Tuning World Bodensee» in Friedrichshafen (Bodenseekreis) hat die Polizei an 169 Fahrzeugen illegale Umbauten festgestellt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, durften 47 Fahrzeuge aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht weiterfahren, 33 wurden sichergestellt. Insgesamt habe die Polizei rund 450 Fahrzeuge kontrolliert.

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Dabei stellten die Beamten den Angaben nach unter anderem illegale Umbauten an Auspuff- und Abgasanlagen, an den Rädern oder am Fahrwerk fest. Daneben seien 743 Fahrzeuge zu schnell oder ohne den nötigen Mindestabstand unterwegs gewesen. Auch das Technische Hilfswerk und der Zoll sowie Polizisten aus Österreich und der Schweiz beteiligten sich an den Kontrollen zwischen dem 18. und dem 21. Mai.

«Illegales Tuning ist nicht nur gefährlich, es stört auch und verunsichert andere», sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) zu den Kontrollen. Der Präsident des Polizeipräsidiums Ravensburg, Uwe Stürmer, erklärte, die Polizei werde dem Thema Tuning auch in der Zukunft Aufmerksamkeit widmen und illegal umgebaute Fahrzeuge aus dem Verkehr ziehen.

Mitteilung der Polizei