Lukas Tulovic hat sich seine Rückkehr in die Motorrad-Weltmeisterschaft leichter vorgestellt. «Ich würde lügen, wenn ich etwas anderes behaupten würde», sagte der Moto2-Pilot aus Eberbach am Donnerstag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. An diesem Wochenende steht das Heimrennen auf dem Sachsenring für den einzigen deutschen Stammfahrer an. «Es ist eine Aufgabe. Gemeinsam mit meinem Trainer und meinem Manager rudere ich auf eine Insel zu und die meisten Leute sehen diese Insel nicht. Aber wir müssen einfach arbeiten und weiterrudern», sagte er.

Hohenstein-Ernstthal (dpa) - Tulovic, der 2019 zuletzt in der mittleren WM-Klasse unterwegs war, liegt nach sechs Rennen auf dem 21. Platz in der Gesamtwertung. Den Saisonstart verpasste er wegen einer Handverletzung. «Es gab Höhen und Tiefen», sagte der IntactGP-Pilot an seinem 23. Geburtstag. «Wir waren nach den Rennen in Jerez und Le Mans zufrieden mit den Abständen und Leistungen. Aber das letzte Rennen in Mugello war zum Vergessen, da kann ich einen Haken dahinter setzen.»

Auf dem Sachsenring möchte Tulovic nach seinem Sturz in Italien seine Form wiederfinden. «Ich bin zuversichtlich, dass wir den Schritt in die Top Ten am Sonntag schaffen können», sagte er. Sein bislang bestes Saisonergebnis erreichte Tulovic als Elfter beim Grand Prix von Frankreich.

