Bei TT denkt fast jeder Motorsportfan an das älteste, gefährlichste und umstrittenste Motorradrennen, die Tourist Trophy auf der Isle of Man. Bei der MSV Herxheim steht TT für die beiden Tims, nämlich Widera und Arnold.

TTT ist die Abkürzung für die Talents Team Trophy, eine achtteilige Rennserie für die jungen 125-ccm-Piloten. Die beiden Nachwuchsfahrer vertreten die Herxheim Drifters, Auftakt ist am Samstag in Cloppenburg.

Für den noch 13-jährigen Tim Arnold ist es die zweite Saison im Rennsattel. „Im letzen Jahr nutzten wir jede Gelegenheit zum Fahren und kamen auf elf Rennen“, erzählt der junge Kuhardter, der beim Rennen in Herxheim vor zwei Wochen deutliche Fortschritte erkennen ließ. Der Gymnasiast am Pamina-Schulzentrum in Herxheim hat den Rennbazillus geerbt. Bereits Uropa Thomas Müller und dessen Bruder Jonny aus Rülzheim waren Ende der 1960er-Jahre auf den Sandbahnen aktiv, genau wie dann später Opa Markus und Onkel Marcel Müller.

Neben dem Speedwaysport jagt Tim Arnold gern dem Fußball hinterher, trainiert auf dem BMX-Bike und versucht sich schon erfolgreich in der Küche. Er backt gerne. Volle Unterstützung erhält er im Elternhaus, Von Vater Jerome, der als Selbstständiger einen Hausmeisterservice-Betrieb unterhält, und Mama Romina, geborene Müller.

Tim Widera ist in der 125-ccm-Klasse fast schon ein alter Hase. Er kann auf eine erfolgreiche Saison 2021 zurückblicken.

Die weiteren Stationen der Talents Team Trophy 2022 sind Moorwinkelsdamm, Mulmshorn, Dohren, Leipzig, Meißen und Herxheim. Das Heimrennen der beiden Young-Drifters steigt am 27. August innerhalb der deutschen Speedwaymeisterschaft.