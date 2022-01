Nach sieben Wochen ohne Spiel hat sich der TSV Kandel fit für das Topspiel der Frauenhandball-Oberliga am Samstag in Bellheim gemeldet. Mona Kuczaty und Franziska Brecht waren mit neun oder 9/2 Toren die besten Schützinnen beim 36:21 (15:11)-Heimsieg gegen die TG Osthofen. Bis zur 24. Minute mussten die Kandelerinnen immer wieder einem Rückstand hinterherlaufen. Nach dem 11:11 von Anne Zellmer war damit Schluss. Kuczaty erzielte in der 36. Minute das 22:12. Zellmer warf vier Tore. Die anderen Schützinnen: Rebecca Brecht (5/2), Geiger (3), Hauck (2), Susanne Kappes, Sarina Genova, Pfirrmann und Janssen. Genova? Die Dudenhofenerin wechselte in der A-Jugend zur TSG Ketsch, ein Kreuzbandriss warf sie zurück. Ketsch ist die künftige Station von Kandels Trainer Eyub Erden.

„Wir freuen uns über den am Schluss gewonnenen und verdienten Punkt, wenn auch mehr drin gewesen wäre“, sagte Gerd Götz vom TV Wörth nach dem 22:22 beim HC Koblenz. Seine Mannschaft ging mit 11:8 in Führung (31.), kam nach dem 17:17 wieder in Rückstand und nach 19:21 und 20:22 zum Ausgleich mit Toren von Lara Pfirrmann und Amira Stumpf. Götz lobte seine Torfrauen Saskia Schlemilch (bis zur 45. Minute) und Laura Offermann sowie Johanna Schlemilch (fünf Tore), Lara Pfirrmann (acht) und Anne Pfirrmann (drei).