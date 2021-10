Jeder der südpfälzischen Frauenhandball-Oberligisten hat 6:2 Punkte. Am Sonntagabend zog der TSV Kandel mit einem 44:30 (25:18) gegen die TSG Friesenheim nach. Mona Kuczaty (im Bild mit der 32) erzielte elf Tore, Philine Janssen acht. Larissa Freund (9/2), Laura Baldauf (6) und Luisa Jenne (5) waren die erfolgreichsten Schützinnen der SG Ottersheim/ Bellheim/Kuhardt/Zeiskam beim 29:20 (15:10)-Sieg gegen den HSV Sobernheim. Jenne warf das 11:6, die erste klare Führung seit dem 5:5. Baldauf schloss eine Dreierserie zum 23:14 ab (41.). Nächster SG-Gegner ist die TG Osthofen, bei der gestern der TV Wörth war und gewann. „Ich freue mich. Diesmal mit Harz, was für uns manchmal ein Problem ist“, sagte Trainer Gerd Götz kurz nach dem 23:16 (12:8)-Sieg. Wörth führte nach 23 Minuten mit 12:6. Die Abwehr mit der starken Laura Offermann im Tor schaffte es, dass Osthofen nicht zu nahe kam (12:9, 17:9, 22:14). Lara Pfirrmann (7/2) und Johanna Schlemilch (5/2) trafen am häufigsten für die Pfälzerinnen.