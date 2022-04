Der TSV Kandel marschiert und weiß kurz nach Spielbeginn, dass Verfolger TV Bassenheim in Zweibrücken verlieren wird. Mit einem 37:21 (20:13) haben die Südpfälzerinnen am Sonntag in Saarbrücken die erste Position in der Frauenhandball-Oberliga gefestigt. Mona Kuczaty warf vier Tore bis zur 5:0-Führung und 15 Tore insgesamt.

Rebecca Brecht (8/4), Kuczaty (7), Kathrin Pfirrmann und Franziska Brecht (je 5) waren am Samstag die erfolgreichsten Torschützinnen in Koblenz gewesen. Kandel gewann nach 10:3-Führung mit 37:17 (17:9). Das 30:10 in der 44. Minute war die erste 20-Tore-Führung der Pfälzerinnen, die sie um zwei Tore ausbauten. Der HC Koblenz ist ein Zusammenschluss von TV Güls und TV Moselweiß.

Die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam ist wieder der schärfste Verfolger. Sie gewann beim TV Bodenheim und hält Platz zwei. Laura Klein (5) war beim 24:17 (11:8)-Sieg die beste Schützin. Die Mannschaft legte ein 6:0 vor (8.) und behauptete die Führung über 10:8 und 18:9. Luisa Jenne (4), Larissa Freund (4/1) und Julia Sefin (4/2) trafen je viermal.