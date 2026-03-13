Die belgische Nationalspielerin Féli Delacauw bleibt der TSG 1899 Hoffenheim über den Sommer hinaus erhalten. Aktuell arbeitet die 23-Jährige an einem Comeback.

St. Leon-Rot (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit der belgischen Nationalspielerin Féli Delacauw bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Das teilte der Club aus dem Kraichgau mit.

Die 23 Jahre alte Offensivspielerin war im Sommer 2024 vom niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard zur TSG gewechselt und hatte zunächst einen Vertrag bis Ende dieser Saison erhalten. Bislang kam Delacauw wettbewerbsübergreifend in 31 Spielen für Hoffenheim zum Einsatz. Aktuell arbeitet sie nach einer Meniskusoperation an einem Comeback.

«Ich freue mich sehr auf zwei weitere Jahre bei den TSG-Frauen! Die beiden vergangenen Spielzeiten haben gezeigt, dass Hoffenheim der richtige Ort in meiner Karriere war und weiterhin ist. Ich fühle mich sehr wohl im Verein», sagte Delacauw, die bislang 38 Länderspiele für Belgien absolvierte und zum EM-Kader 2022 gehörte.