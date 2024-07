Die TSG 1899 Hoffenheim begrüßt seine deutschen Nationalspieler. Baumann und Beier sind im Trainingslager angekommen.

St. Johann/Tirol (dpa/lsw) - Oliver Baumann und Maximilian Beier sind nach ihrem Urlaub nach der Heim-Europameisterschaft wieder ins Training bei der TSG 1899 Hoffenheim eingestiegen. Die beiden Fußball-Nationalspieler präsentierten sich im Trainingslager der Kraichgauer im österreichischen Kitzbühel erholt und gut gelaunt. «Uns geht es gut. Wir hatten mehr als genug Urlaub. Wir sind jetzt mit voller Energie wieder da», sagte Baumann im vereinseigenen Interview.

Auch der von zahlreichen Vereinen umworbene Beier strahlte. «Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich habe all die Chaoten vermisst», sagte der 21-Jährige lachend. Die Heim-Europameisterschaft würden er und sein Teamkollege aber noch lange in Erinnerung behalten.

«Das Schönste war zu sehen, wie die Nation wieder ihre Fahnen und Trikots rausgeholt hat», sagte Baumann. Die Leute an den Straßen hätten sie begeistert begrüßt. Man habe gesehen, die Leute haben wieder Bock auf Deutschland, auf die Nationalmannschaft, auf den deutschen Fußball. «Sie waren stolz drauf und es war schön, ein Teil davon gewesen zu sein», sagte Baumann.

Hoffenheim befindet sich aktuell noch bis zum Wochenende im Trainingslager in den österreichischen Alpen. Auf der Rückreise zurück nach Sinsheim absolviert die TSG am Samstag (13.30 Uhr) in Kufstein noch ein Testspiel gegen Ipswich Town.