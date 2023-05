Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob Florian Gander, dem in der Winterpause ein Tisch auf die Hand fiel, an diesem Samstag um 15.30 Uhr gegen RW Seebach wieder zwischen die Pfosten rückt, hat Trainer Kevin Konz beim Fußball-Bezirksligisten TSG Jockgrim noch zu entscheiden. Keine Option mehr ist der ehemalige Herxheimer Kilian Arkatuna. Der habe sich mit dem Verweis auf private und berufliche Schwierigkeiten abgemeldet, so Konz. Und was ist mit David Lauer?

Von dem 20-Jährigen hält der Chefcoach eine ganze Menge: „Dass er das Potenzial zum Stammplatz hat, war immer klar bei dem Talent. Aber er war lange verletzt, hatte viel Pech.“ Nach