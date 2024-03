Nach dem 3:2-Auswärtserfolg bei Borussia Dortmund will 1899 Hoffenheim am Sonntag auch gegen Werder Bremen einen Sieg einfahren. Es ist ein Duell zweier Tabellennachbarn.

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim will nach dem 3:2-Erfolg bei Borussia Dortmund im Spiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den SV Werder Bremen den nächsten Erfolg verbuchen. Die Partie gegen die Hanseaten ist mit Blick auf die Tabelle ein Duell auf Augenhöhe. Die Kraichgauer sind als Tabellensiebter in den Spieltag gegangen und liegen direkt vor dem SV Werder. Beide Clubs haben 30 Punkte auf dem Konto.

Hoffenheim muss auf Abwehrspieler Kevin Akpoguma, Robert Skov und Grischa Prömel verzichten. Fraglich ist der Einsatz von Angreifer Andrej Kramaric, der am Mittwoch das Training abbrechen musste.

