Im ersten Spiel nach dem Tod von Fußball-Idol Franz Beckenbauer gastiert die TSG Hoffenheim beim FC Bayern. Besonders in der Defensive wollen sich die Kraichgauer steigern.

München (dpa/lsw) - In einem ganz besonderen Spiel startet die TSG 1899 Hoffenheim in das neue Jahr der Bundesliga. Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo tritt an diesem Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1.) beim FC Bayern München an - es ist die erste Partie für den deutschen Meister nach dem Tod von Fußball-Idol Franz Beckenbauer.

Der «Kaiser» war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. Bei den Spielen der Bundesliga wird es an diesem Wochenende jeweils eine Schweigeminute geben. Die Kraichgauer gehen als Tabellensiebte in den 17. Spieltag und wollen sich vor allem in der Defensive verbessern: Gleich 30 Gegentore kassierten sie in den ersten 16 Begegnungen.

Kader TSG 1899 Hoffenheim

TSG Hoffenheim auf X

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle