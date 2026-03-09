Hoffenheim stellt mit Alessandro Vogt den ersten Neuzugang für die kommende Saison vor - und wählt zugleich eine neue Vereinsführung nach bewegten Monaten.

Sinsheim (dpa) - Nach unruhigen Monaten abseits des Platzes und interner Turbulenzen haben die Mitglieder der TSG Hoffenheim über einen neuen ersten und zweiten Vereinsvorsitzenden abgestimmt. Die Wahl in einem Dreikampf um den ersten Vorsitzenden fiel auf André Kreuzwieser, der 759 Stimmen erhielt. Die erforderliche Mehrheit betrug 504 Stimmen.

«Ich bin überwältigt von dem Zuspruch und bin mir der Verantwortung bewusst», sagte Kreuzwieser sichtlich bewegt. Er hob hervor, dass das Miteinander im Vordergrund stehen sollte und keine Einzelperson größer sein dürfe als der Verein. Zuletzt hatte Jörg Albrecht das Amt kommissarisch noch einmal übernommen, nachdem er im November zunächst seinen Rücktritt erklärt hatte. Neuer zweiter Vorsitzender ist Florian Beil.

Der ehemalige Interimsvorsitzende Christoph Henssler wollte Sportgeschäftsführer Andreas Schicker trotz des sportlichen Aufschwungs zum Sportdirektor degradieren und trat nach dem missglückten Vorhaben im Februar selbst zurück.

Hoffnung: «Neustart ohne alte Themen»

Frank Engelhardt als einzig verbliebener Vereinsvorstand setzt auf einen «Neustart ohne alte Themen», Schicker auf «Ruhe, Kontinuität und Stabilität». Unter lautstarkem Applaus der etwas mehr als 1.000 anwesenden Mitglieder sagte der Österreicher: «Es waren keine guten Tage, es waren turbulente Tage - und es war ein Kasperletheater, das wir uns alle gerne erspart hätten.»

In Zukunft dürfe es bei der TSG «keine Lager, keine Gewinner, keine Verlierer» geben. Schicker betonte, er sei für den sportlichen Bereich zuständig und hoffe daher, dass er sich fortan wieder zu 100 Prozent damit beschäftigen könne.

Stürmer kommt aus St. Gallen

Schicker vermeldete in seiner Ansprache auch den ersten Sommer-Neuzugang des Bundesliga-Dritten. Vom Schweizer Tabellenzweiten FC St. Gallen kommt Angreifer Alessandro Vogt. Medienberichten zufolge erhält der 21-Jährige einen Fünfjahresvertrag.

Außerdem informierte der Vorstand über eine Mitgliederliste, die im Vereinsumfeld weitergegeben wurde. Dies wurde zunächst als mutmaßlicher Datenschutzverstoß gewertet und untersucht. Der Verdacht könne durch ein Rechtsgutachten ausgeräumt werden, hieß es vonseiten der TSG.