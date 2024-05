Ein betrunkener Autofahrer ist in Heidenheim in einer Kurve von der Straße abgekommen und hat dann mit seinem Wagen einen Laternenmast umgerissen. Anschließend sei der 30-Jährige in der Nacht auf Donnerstag mit seinem Auto nach einem Zusammenstoß mit einem Verkehrszeichen und einem Baum zum Stehen gekommen, teilte die Polizei mit. Es entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro.

Heidenheim an der Brenz (dpa/lsw) - Ersten Ermittlungen zufolge habe der Mann während der Fahrt sein Handy benutzt und sei dadurch abgelenkt gewesen. Er hatte laut Polizei zudem einen Promillewert von knapp 2,5. Der 30-Jährige blieb unverletzt. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei alarmiert.

