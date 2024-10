Mehrere Menschen melden eine Frau in Stuttgart als vermisst. Die Ermittler finden an einer ungewöhnlichen Stelle eine Leiche. Aber ist es auch die Vermisste?

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer eingemauerten Leiche in Stuttgart gehen die Ermittlungen weiter. Die Kriminaltechnik sei weiterhin vor Ort, um Spuren zu sichern, sagte eine Polizeisprecherin in Stuttgart. Ob es sich bei der in der Wohnung gefundenen Leiche um eine vermisste 48-Jährige handelt, ist weiter unklar. Eine am Dienstag durchgeführte Obduktion habe keine endgültigen Erkenntnisse zur Identität erbracht, sagte die Polizeisprecherin. «Deswegen stehen weitere Untersuchungen an.»

Nachdem sie mehrere Wochen und Monate keinen Kontakt mehr zu ihr herstellen konnten, hatten Angehörige und Bekannte die 48-Jährige als vermisst gemeldet. Am Montag durchsuchten Polizisten mit Hilfe eines Leichenspürhundes die Wohnung ihres 47-jährigen Lebensgefährten im Süden Stuttgarts. «Als die Ermittler eine Mauer öffneten, entdeckten sie in einem Hohlraum dahinter einen Leichnam und nahmen den Tatverdächtigen daraufhin fest.»

Der 47-Jährige kam in Untersuchungshaft. Er steht unter Verdacht, seine Lebensgefährtin umgebracht und ihren Leichnam in der gemeinsamen Wohnung eingemauert zu haben. Ob er sich zu den Vorwürfen äußerte, wollte eine Polizeisprecherin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.