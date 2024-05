Gleich zweimal innerhalb einer Stunde hat die Polizei in Eislingen (Kreis Göppingen) einen Mann angehalten, der trotz eines Fahrverbots am Steuer saß und schließlich seinen Autoschlüssel einkassiert. Kontrolliert wurde der 28-Jährige am Freitag zunächst, weil er nicht angeschnallt war, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach konnte er den Beamten seinen Führerschein nicht zeigen, weil dieser nach seiner Aussage bei der Führerscheinstelle Göppingen lag. Der Mann hatte von der Behörde ein mehrmonatiges Fahrverbot wegen eines anderen Verstoßes auferlegt bekommen.

Eislingen (dpa/lsw) - Die Beamten entschlossen sich laut einem Polizeisprecher deshalb dazu, den Autoschlüssel einzubehalten. Der Bruder des Mannes habe den Schlüssel mit einer Vollmacht abgeholt und ihn dem 28-Jährigen zurückgegeben. Weil der 28-Jährige auf derselben Straße wie zuvor eine Stunde nach der ersten Kontrolle wieder in seinem Auto unterwegs war, hielten die Beamten ihn ein zweites Mal an und behielten den Schlüssel erneut ein. Der Bruder dürfe den Schlüssel nun nicht mehr abholen.

Gegen den 28-Jährigen wurden laut Polizei zwei Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

PM