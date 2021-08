Ein Barockkonzert unter dem Titel „Die Stimme der Natur“ geben Isabel Delemarre (Sopran), Heidrun Paulus (Flöten) und Daniel Kaiser (Cembalo) am Sonntag, 22. August, 18 Uhr, in der katholischen Kirche Rheinzabern. Auf dem Programm stehen Werke von Komponisten, die sich von der Natur inspirieren ließen. Gerade barocke Meister haben sich gerne davon inspirieren lassen und mit besonderer Vorliebe die Nachtigall in ihre Kompositionen eingebunden, aber auch Lerche, Adler, Distelfink und sogar weidende Schafe und flatternde Schmetterlinge. Da darf Rimsky-Korsakovs „Hummelflug“ nicht fehlen. Der Eintritt ist frei, eine Spende willkommen. Reservierung unter E-Mail bernd@paulus-hagenbach.de oder Telefon 07273 3615.