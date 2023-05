Die Trinkwasserversorgung in Neuenstadt am Kocher (Landkreis Heilbronn) wird schrittweise wieder hergestellt. Eine uneingeschränkte Nutzung werde bis Freitag erwartet, teilte die Stadtverwaltung am Mittwochabend mit. «Sobald die Trübung, die vor allem durch den Spülvorgang entsteht, zurückgegangen ist, wird eine Entwarnung ausgegeben.»

Neuenstadt am Kocher (dpa/lsw) - Zwar kann das Leitungswasser wieder genutzt werden, es ist aber weiter verunreinigt. Das heißt, es kann etwa wieder geduscht werden, fürs Zähneputzen muss das Wasser aber noch abgekocht werden, wie die Kommune weiter mitteilte.

Laut Stadt wurde das Trinkwasser durch Starkregen verunreinigt. Die Behälter seien teilweise bereits gereinigt. Es befinde sich aber noch verunreinigtes Wasser im Leitungsnetz.

