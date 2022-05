Der Trinity Boys Choir gehört zu den erfolgreichsten Knabenchören der Welt. Er tritt häufig bei den BBC-Proms und mit international renommierten Orchestern auf. Sein Repertoire reicht von der Musik der Renaissance bis zur Moderne. Sein Auswahlensemble Trinity Boys Choir Nine und der Ehemaligenchor Cirrus Voices gastieren zum Tourneeauftakt unter der Leitung von David Swinson am Dienstag, 24. Mai, 19.30 Uhr, in der Marktkirche von Bad Bergzabern. An der Orgel spielt Martin Ford. Der Reiz liegt im Zusammenklang von neun Knabenstimmen mit den reifen Stimmen professioneller Sänger. Auf dem Programm stehen englische Komponisten wie Thomas Tallis, Nicholas Ludford, Judith Weir und Jonathan Dove vom 15. Jahrhundert bis zur Moderne zu Gehör. Der eintritt ist frei.