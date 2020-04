Seit mehr als 15 Jahren unterstützt die Sparkasse Südliche

Weinstraße Jugendsportmannschaften aus der Region mit einer Trikotaktion. Ganz bewusst habe sie den Mannschaftssport ausgewählt, denn er würde jungen Menschen Werte wie Fair Play, Toleranz und Teamgeist vermitteln, teilt die Bank mit. Über 200 Kinder- und Jugendmannschaften seien schon mit Trikotsätzen ausgestattet worden. Die jährliche Aktion geht nun in die nächste Runde: Verlost werden 15 Trikotsätze im Wert von je 1000 Euro. Bewerben können sich Jugendmannschaften von Vereinen oder weiterführenden Schulen im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau, die in den Ballsportarten Badminton, Basketball, Fußball, Handball, Hockey, Tennis, Tischtennis, Volleyball oder Beachvolleyball aktiv sind. Bewerbungen können bis 15. Mai über die Internetseite der Sparkasse unter www.sparkasse-suew.de/trikotaktion eingereicht werden. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.