Für die Trifelsserenade am Samstag, 26. Juni, im Kaisersaal der Burg bei Annweiler sind nur noch Restkarten erhältlich. Kersten McCall, Soloflötist im Concertgebouw Orchester Amsterdam, spielt mit jungen Streichern der Villa Musica eine echte Sommer-Serenade: Beethovens heitere Flötenserenade Opus 8 eröffnet das Programm auf Wiener Art. An ihrer Besetzung orientierte sich auch Max Reger in seiner schwungvollen D-Dur-Serenade. Ein Duo des Brasilianers Villa-Lobos sorgt für frischen Wind aus Südamerika, bevor Mozarts großes Streichquintett in D-Dur den Abend auf höchstem Niveau beschließt. Das rund einstündige Programm wird zweimal gespielt: um 18.15 und 20 Uhr. Die Reihe wird fortgesetzt am Samstag, 10. Juli mit „Brahms & Boccherini“.

Karten im Vorverkauf sind über das Büro für Tourismus in Annweiler unter Telefon 06346 2200 erhältlich.