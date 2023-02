Stuttgart (dpa/lsw) - Ein entgleister Zug am Stuttgarter Hauptbahnhof hat am Montag zwischenzeitlich für Probleme gesorgt. Gegen 17.30 Uhr sei im Vorfeld des Hauptbahnhofs ein Triebzug aus den Schienen gesprungen, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Fahrgäste seien nicht betroffen gewesen. Die Auswirkungen für Bahnreisende seien auch geringfügig, sagte die Sprecherin. So könnten am Abend einzelne Fernverkehrszüge noch einige Minuten verspätet sein.