Zu einem Trickdiebstahl ist es laut Polizei am Mittwoch in der Haßlocher Forstgasse gekommen. Weil er angeblich Pannendienst benötige und andeutete, eine Zweieuromünze wechseln zu müssen, sprach ein Mann dort einen 77-Jährigen an. Der Rentner holte seinen Geldbeutel aus der Tasche, um nach Kleingeld zu suchen. Wiederholt deutete der Unbekannte dabei in das Münzfach und entfernte sich anschließend rasch. Unbemerkt hatte er zuvor vier 50-Euroscheine aus der Geldbörse gezogen. Der Täter soll laut Polizei etwa 35 Jahre alt gewesen sein und circa 172 Zentimeter groß, er trug helle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßloch, Telefon 06324 9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, entgegen.