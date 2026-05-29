Sie sagen, sie schenken Schmuck – und bestehlen dabei ihre Opfer: In mehreren Städten schlagen Trickdiebe zu. Einen Täter konnte die Polizei jetzt schnappen.

Pforzheim (dpa/lsw) - Nach mehreren Trickdiebstählen von Schmuck hat die Polizei in Pforzheim einen 34-jährigen Mann festgenommen. Er hatte nach Angaben der Ermittler mehrfach so getan, als wolle er Menschen aus seinem Auto heraus Schmuck schenken - und ihnen dabei den eigenen Schmuck gestohlen.

Der Mann sei festgenommen worden, nachdem eine Frau seinen Trick bemerkt und die Polizei alarmiert hatte. Am Mittwoch fragte der 34-Jährige sie nach dem Weg und schenkte ihr laut Polizei zum Dank eine Halskette und einen Ring. Als der Mann davonfuhr, habe die Frau festgestellt, dass ihre eigene Kette fehlte. Die Polizei konnte den Mann dann nach einer Verfolgungsfahrt stellen, er kam aber zunächst wieder auf freien Fuß.

Der 34-Jährige soll noch für weitere Taten am Donnerstag verantwortlich sein. Danach wurde er erneut festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Suche nach Mittäterin

Bei den anderen Taten sei auch noch eine Frau bei ihm gewesen. Sie soll ebenfalls vorgegeben haben, den Opfern Schmuck schenken zu wollen, um ihnen dabei ihren eigenen Schmuck zu stehlen. Das Duo soll bei seinen Taten Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro erbeutet haben, heißt es von der Staatsanwaltschaft.

Auch in anderen Städten Fälle

In den vergangenen Tagen waren im Südwesten mehrere solcher Trickdiebstähle aufgefallen. Auch in Ludwigsburg und Mannheim gab es in dieser Woche Fälle, die nach diesem Schema abliefen.

Die Masche «tritt sporadisch in Erscheinung und ist nur eine Ausprägung des sogenannten Trickdiebstahls», teilte die Polizei Mannheim mit. Neu sei diese Vorgehensweise aber nicht. Eine Sprecherin der Polizei Ludwigsburg sagte, das Phänomen trete immer mal wieder in Wellen auf.