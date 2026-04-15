Baden-Württemberg Tresore liegen im Fluss - Polizei sucht Schmuckbesitzer

Suche der Polizei im Reinickendorfer Breitkopfbecken
Taucher bargen die Schmuckstücke. (Symbolbild)

Mysteriöser Fund am Stuttgarter Neckar: Polizisten entdecken etliche Ohrringe und Ketten. Doch wem gehört der Schmuck?

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Fund zweier aufgebrochener Tresor im Neckar in Stuttgart sucht die Polizei nach den Besitzern von Schmuckstücken. Polizeibeamte hatten rund um die Fundstelle der Tresore zahlreiche Anhänger, Anstecker, Ketten, Armbanduhren, Ohrstecker und anderen Schmuck gefunden. Ein Mann hatte bereits im Januar verdächtige Gegenstände im Fluss gesehen und die Polizei gerufen.

Beamte der Wasserschutzpolizei stellten fest, dass es sich um aufgebrochene Tresore handelte. Zum Wert der Schmuckstücke konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Ob sie eine Straftat als Hintergrund vermutet, konnte eine Sprecherin zunächst ebenfalls nicht angeben.

Ringe in der Rems

Auch in Waiblingen sind zwischen Oktober und Februar diverse Schmuckstücke gefunden worden, zu denen sich die Polizei Hinweise erhofft. Sie vermutet, dass diese Schmuckstücke aus Straftaten stammten, wie sie mitteilte. Es handelt sich unter anderem um Ringe und Ohrstecker. Sie wurden bei einem Gebüsch, im Fluss Rems und bei einem Biotop gefunden.

Polizei sucht Besitzer von Schmuckstücken
Nach Schmuckfunden am Stuttgarter Neckar sucht die Polizei nach den Besitzern.
Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Stuttgart Neckar Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x