Je länger man sich die Werke von Eva Kot’átková ansieht, desto vieldeutiger werden sie: Sie haben Witz, sind aber auch erschreckend. Sie berühren, bleiben aber fremd. Man kann sie deuten, aber sie lassen sich nicht festlegen. Selbst der Titel der Ausstellung in der Karlsruher Galerie Meyer Riegger ist verrätselt: „The Unrooted: Sleeping woman going to battle“ (Die Entwurzelte: Schlafende Frau zieht in die Schlacht).

Neben jeder ihrer mindestens menschengroßen Skulpturen aus flauschigem Stoff und anderen Materialien hängen kleine Zettel, auf denen die 1982 in Prag geborene Künstlerin