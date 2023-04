Das Traumfinale in Stuttgart ist perfekt. Die Nummer eins trifft auf die Nummer zwei der Welt. Das Duell gab es schon im Endspiel des vergangenen Jahres - mit einem eindeutigen Ausgang.

Stuttgart (dpa/lsw) - Iga Swiatek hätte nichts dagegen, wenn es im Finale am Sonntag genauso schnell gehen würde wie vor einem Jahr. 2022 hatte die polnische Weltranglisten-Erste im Endspiel des Stuttgarter Tennis-Turniers leichtes Spiel gegen Aryna Sabalenka aus Belarus. 6:2, 6:2 hieß es in der einseitigen Partie für Swiatek.

Doch dieses Mal dürfte es bei der Neuauflage um einiges schwerer werden für die Polin. Das weiß auch Swiatek selbst. «Aryna ist eine großartige Spielerin und sie ist in Topform», sagte Swiatek mit Blick auf das Endspiel am Sonntag (13.00 Uhr). «Ich muss bereit sein und mein bestes Tennis spielen.»

Im Halbfinale gegen Ons Jabeur am Samstag war das nicht nötig. Beim Stand von 3:0 im ersten Satz aus ihrer Sicht profitierte Swiatek von der verletzungsbedingten Aufgabe der Tunesierin. Auch Sabalenka hatte es eilig. Die Australian-Open-Siegerin gewann gegen die Russin Anastassija Potapowa klar mit 6:1, 6:2.

An diese Leistung will sie auch an diesem Sonntag anknüpfen. «Letztes Jahr hatte ich viele Probleme. Dieses Jahr fühle ich mich wie eine andere Spielerin», sagte die Nummer zwei der Tennis-Welt.

