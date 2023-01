Sein Onkel war Prinz Philip, seine Ehefrau ist die Urenkelin von Kaiserin Sissi: Max Markgraf von Baden war jahrzehntelang das Oberhaupt des Hauses Baden. Ende Dezember starb er im Alter von 89 Jahren - nun wollen Familie und Adelshäuser Abschied nehmen.

Salem (dpa) - Rund zwei Wochen nach seinem Tod wollen Familie und Freunde Max Markgraf von Baden am Freitag (14.00 Uhr) im Münster am Schloss Salem die letzte Ehre erweisen. Am 29. Dezember starb das Oberhaupt des Hauses Baden im Alter von 89 Jahren. Die Gästeliste für die Trauerfeier ist zwar noch geheim, doch Fürst Albert II. von Monaco hat sein Kommen an den Bodensee schon angekündigt.

Weil das Haus Baden, dem der Verstorbene seit 1963 vorstand, mit vielen europäischen Fürstenhäusern verwandtschaftlich verbunden ist, werden weitere Mitglieder des Hochadels erwartet. Auch Vertreter aus Wirtschaft, Kultur und Politik sollen dabei sein. Trauerkränze etwa von der niederländischen Königsfamilie und anderen Adelshäusern lagen am Donnerstag rund um das Salemer Münster, in dem auch der Sarg von Max Markgraf von Baden aufgebahrt wurde.

Weggefährten und Bekannte hatten schon am Donnerstag die Möglichkeit, sich von ihm mit einem Gottesdienst zu verabschieden. Lobende Nachrufe auf sich wünschte der als bescheiden geltende Adelige ausdrücklich nicht, wie der Pfarrer im Münster sagte.

Max Markgraf von Baden wurde am 3. Juli 1933 auf Schloss Salem als Sohn von Markgraf Berthold geboren. Seine Mutter Theodora war Prinzessin von Griechenland und Dänemark und die Schwester von Prinz Philip, der über Jahrzehnte an der Seite der Queen war. König Charles III. ist somit der Cousin von Max von Baden. Deshalb wurde auch spekuliert, ob Mitglieder der britischen Königsfamilie zu der Gedenkfeier anreisen würden. Hinweise dafür gab es aber nicht.

Nach der Schulzeit in Salem und Schottland studierte Max von Baden in Heidelberg und München Volks- und Forstwirtschaft. Mitte der 1960er Jahre trieb er vor allem den Weinbau am Bodensee voran. 1966 heiratete er Ihre Kaiserliche und Königliche Hoheit Valerie von Österreich (81), die die Urenkelin von Kaiserin Sissi ist. Mit ihr hat er vier Kinder: Marie Louise Prinzessin von Baden (53), Bernhard der neue Markgraf von Baden (52), Leopold Prinz von Baden (51) und Michael Prinz von Baden (46). Zudem hinterlässt er vier Enkelkinder.

Das ehemals regierende Großherzoglich Badische Fürstenhaus stellte von 1112 bis 1918 im badischen Teil des heutigen Bundeslandes Baden-Württemberg die Landesherren.

