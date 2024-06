Für den bei einer Messerattacke tödlich verletzten Polizisten plant die Mannheimer Polizei am 14. Juni eine öffentliche Trauerfeier. Sie werde im Congress Center Rosengarten, stattfinden, teilte das Polizeipräsidium am Freitagabend mit. Da die Plätze begrenzt seien, könnten vorrangig nur Angehörige, geladene Gäste und Beschäftigte des Polizeipräsidiums Mannheim teilnehmen. Im Außenbereich auf dem Friedrichsplatz, in unmittelbarer Nähe zur Trauerfeier, werde es jedoch eine Außenübertragung geben, um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zum Trauern einzuräumen.

Mannheim (dpa) - Ein 25-jähriger Afghane hatte am Freitag vergangener Woche (31. Mai) auf dem Mannheimer Marktplatz fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bewegung Pax Europa sowie den Polizisten Rouven Laur mit einem Messer verletzt. Der 29 Jahre alte Beamte erlag später seinen Verletzungen.

PM der Polizei