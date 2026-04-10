Ein Kleintransporter rast ins Stauende – der Fahrer stirbt noch am Unfallort. Was die Polizei zum tragischen Crash auf der A81 sagt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einem Unfall auf der A81 ums Leben gekommen. Er sei mit seinem Kleintransporter auf einen Lastwagen am Stauende nahe dem Autobahnkreuz Stuttgart-Zuffenhausen aufgefahren, wie ein Polizeisprecher sagte.

Ein 42-jähriger Lastwagenfahrer hatte dort aufgrund eines Rückstaus stoppen müssen und daraufhin den Warnblinker angeschaltet. Der Kleintransporterfahrer hatte dies nach bisherigen Erkenntnissen übersehen. Er kollidierte mit großer Wucht mit dem Sattelauflieger. Durch den Aufprall sei der 41-Jährige so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort starb. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

An der Unfallstelle hatte sich ein Stau von etwa fünf Kilometern gebildet. Am Vormittag war die Fahrbahn wieder frei. Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von 65.000 Euro.