Zu schnell auf nasser Fahrbahn: Ein 30-Jähriger verliert die Kontrolle und landet samt Transporter im Bach. Was zum Unfall bekannt ist.

Kupferzell (dpa/lsw) - Weil der Fahrer auf der nassen Fahrbahn wohl zu schnell gefahren ist, ist ein Transporter bei Kupferzell (Hohenlohekreis) in ein Bachbett gekippt. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 30-Jährige vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Mann konnte sich unverletzt befreien. Wie hoch der Schaden ist, könne bisher nicht gesagt werden. Der Transporter sollte im Laufe des Tages abgeschleppt werden.