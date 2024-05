An einem Bahnübergang im Bodenseekreis stößt ein Zug mit einem Kleintransporter zusammen - mit schlimmen Folgen.

Überlingen (dpa/lsw) - Durch den Zusammenstoß mit einem Zug an einem Bahnübergang in Überlingen (Bodenseekreis) ist der Fahrer eines Kleintransporters gestorben. Polizeiangaben zufolge hatte der 29 Jahre alte Mann am Mittwochmorgen mutmaßlich aus Unachtsamkeit den unbeschrankten Bahnübergang befahren. Ein herannahender Zug stieß seitlich in den Transporter und schleifte diesen mehrere Hundert Meter mit. Die 50 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Der Zugfahrer erlitt einen Schock. Die Bahnstrecke zwischen Überlingen-Nußdorf und Uhldingen-Mühlhofen wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt.