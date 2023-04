Bei einem Unfall mit zwei Fahrzeugen auf der A96 nahe Leutkirch-Gebrazhofen (Landkreis Ravensburg) sind zwei Menschen verletzt worden. Auf der Autobahn Richtung Lindau war am Montagmorgen nach dem Unfall nur noch eine Spur befahrbar, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ersten Erkenntnissen zufolge war demnach ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache in eine Leitplanke gekracht. Ein nachfolgender Kleintransporter fuhr dann in die Unfallstelle. Beide Fahrer wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Fahrzeuge können derzeit auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeifahren, sagte die Sprecherin weiter. Es sei aber viel Verkehr - es bilde sich langsam Stau.

Leutkirch im Allgäu (dpa/lsw) - Bereits am Sonntagnachmittag war es nach Angaben der Polizei auf der A96 bei Leutkirch-Unterzeil zu einem Unfall mit sechs Leichtverletzten gekommen. Unter den Verletzten waren demnach auch drei Kinder. Ein 32-Jähriger war vermutlich aufgrund von Aquaplaning mit seinem Wagen mit dem Auto einer 25-Jährigen zusammengestoßen, wie es hieß. Das Fahrzeug der Frau überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Verletzten wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Landung eines hinzugerufenen Rettungshubschraubers war die Autobahn für eine Stunde komplett gesperrt.

PM zum Unfall vom 16.4.