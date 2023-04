Ein Transporter ist auf der Autobahn 8 bei Esslingen in Richtung Karlsruhe umgekippt und hat so seine Ladung Frischfleisch auf der Straße verteilt. Der Fahrer des Wagens kam am Dienstagmorgen vorsorglich ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Esslingen (dpa/lsw) - Durch den Unfall wurde das Fleisch aus dem Wageninneren auf die Straße geschleudert. Unklar war zunächst, um welche Menge Fleisch es sich handelte und warum das Auto umkippte. Die Polizei vermutete einen technischen Defekt. Der Verkehr wurde zunächst an der Unfallstelle vorbeigeleitet, wodurch ein Stau entstand.