Mitten im Überholmanöver gerät ein Biker gegen einen vorausfahrenden Traktor. Zunächst kann er sich noch retten – dann kommt es zum Sturz.

Rainau (dpa/lsw) - Als er einen Traktor mit zu wenig Seitenabstand überholen wollte, ist ein Motorradfahrer bei Rainau (Ostalbkreis) gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 28-Jährige sei beim ersten Kontakt mit dem Traktor zunächst nur ins Schlingern geraten und habe sein Bike kurzfristig wieder unter Kontrolle bringen können, teilte die Polizei mit. Dann sei es jedoch zum Kontakt mit dem linken Hinterrad des Traktors gekommen, woraufhin der Motorradfahrer gestürzt sei.

Der Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Traktorfahrer blieb bei dem Unfall am Mittwoch unverletzt.