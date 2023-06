Baiersbronn (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß eines Traktors mit einem Auto im Landkreis Freudenstadt sind drei Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kam dem 50-jährigen Traktorfahrer am Mittwochnachmittag in Baiersbronn auf seiner Fahrbahn ein Auto entgegen und die Fahrzeuge stießen frontal zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der 80-jährige Autofahrer, seine 81-jährige Mitfahrerin und der Traktorfahrer mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei könnte die Ursache für den Unfall ein medizinischer Notfall gewesen sein. Der Schaden am Auto liegt demnach bei rund 15 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

PM