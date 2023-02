Tannhausen (dpa/lsw) - Auf einem Waldstück in Tannhausen (Ostalbkreis) hat ein Traktor Feuer gefangen - wohl wegen einer defekten Hydraulikleitung. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, wurde das in Flammen stehende Fahrzeug rasch gelöscht. Bei dem am Samstag ausgebrochenen Feuer entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

Pressemitteilung Polizei