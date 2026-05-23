Beim Abstellen eines Traktors am Hang setzt sich dieser in Bewegung. Die Feuerwehr muss ausrücken.

Bissingen an der Teck (dpa/lsw) - Ein Traktor ist in Bissingen an der Teck (Landkreis Esslingen) fahrerlos eine Böschung hinuntergerollt und anschließend ausgebrannt. Der 74 Jahre alte Fahrer hatte am Freitagnachmittag auf einer am Hang liegenden Streuobstwiese angehalten, wie die Polizei mitteilte. Als er demnach abstieg, um den Überrollbügel einzuklappen, kam der Traktor in Bewegung und rollte mehrere hundert Meter die Wiese und eine Böschung hinab.

In einem Waldstück kam der Traktor schließlich zum Halt. Wegen der starken Beschädigungen habe er Feuer gefangen und sei ausgebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Traktor wurde anschließend durch den Besitzer geborgen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.