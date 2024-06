Bei einem Zusammenstoß eines Traktors mit einem Auto in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) sind zwei Menschen verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte den 48 Jahre alten Autofahrer mit schweren und den 72 Jahre alten Traktorfahrer mit leichten Verletzungen in eine Klinik, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Ilshofen (dpa/lsw) - Der 72-Jährige hat am Dienstagnachmittag an einer Kreuzung dem Autofahrer die Vorfahrt genommen, wie es hieß. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Als Folge sei der Traktor von der Straße abgekommen, habe ein Feld überquert und sei dann gegen einen Baum geprallt. Der Wagen des 48-Jährigen erlitt einen Totalschaden. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 45.000 Euro.

Mitteilung der Polizei