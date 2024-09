Ein Traktorfahrer kommt auf einem Landwirtschaftsweg plötzlich von der Fahrbahn ab. Die Zugmaschine kippt um. Der Mann wird in eine Klinik geflogen.

Maulbronn (dpa/lsw) - Ein Traktorfahrer ist bei einem Sturz mit seiner landwirtschaftlichen Maschine bei Maulbronn im Enzkreis schwer verletzt worden. Der 47-Jährige kam nach Angaben der Polizei am Donnerstag aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Traktor vom Weg ab, woraufhin dieser umgekippt sei. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in eine Klinik. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Die Ermittlungen dauerten an.